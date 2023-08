Tierhaltung im Garten: Auf wessen Seite ist das Recht?

Hühner, Katzen, Bienen: Der eigene Garten ist kein rechtsfreier Raum, und deshalb müssen Tierhalter einige Vorschriften beachten. Da wäre zum Beispiel der Klassiker: der laut krähende Hahn, an dem sich die Nachbarn stören. "Wer eher ländlich wohnt, muss mehr Tiergeräusche hinnehmen als jemand in einer Innenstadt", sagte der Jurist Michael Rempel im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex. Fest steht auch, dass der Halter beseitigen muss, was seine Tiere in fremden Gärten anrichten: "Wenn der Nachbar es verlangt, muss ich den Kot meiner Katze oder tote Mäuse entfernen". Hören Sie im Interview, wie Sie sich als Tierhalter versichern sollten - und wie Sie Stress mit den Nachbarn vermeiden können.