Tausende Euro sparen: So sorgen Sie für das Alter vor

In Sachen Sparen und Vorsorgen für die Rente sind wir Deutschen in der Vergangenheit konservativ vorgegangen: Geld wurde eher auf dem Sparbuch geparkt als risikoreich angelegt. Doch inzwischen trauen sich immer mehr an die Börse und investieren in Aktien.

Wer mit Aktien für das Alter anspart und dabei die richtigen Entscheidungen trifft, kann langfristig Rendite erwirtschaften und hat mehr vom ersparten Geld. Der Wechsel zu einem günstigeren Wertpapierdepot kann dabei ein wichtiger Schritt sein, meint Saidi Sulilatu, Chefredakteur des Geldratgebers "Finanztip". Was Sie dabei beachten müssen, verrät er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.