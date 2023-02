Stop-and-Go auf Baden-Württembergs Autobahnen: Wie kommen wir raus aus dem Stau?

Corona, Lockdown und Homeoffice haben in den letzten Jahren zu weniger Verkehr auf den Straßen beigetragen. Heute meldet der ADAC aber: Die Situation auf den deutschen Autobahnen hat sich 2022 wieder normalisiert. Trotzdem gab es laut ADAC deutlich weniger Staus als im Vor-Corona-Jahr 2019. SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart hat beim Verkehrsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin, Andreas Knie, nachgefragt. "Der Verkehr ist nicht verschwunden – er hat sich während der Pandemie aber nachhaltig verändert und wird sich künftig gleichmäßiger verteilen", so Knie. Was der Experte zu den Stau- und Straßenverhältnissen auf den sonst so staugeplagten Autobahnen wie der A8 oder A5 sagt, hören Sie im Interview.