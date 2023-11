Stiftung Warentest zu Smartphone-Reparatur-Kits: "Man bekommt einen kleinen Ofen geliefert"

Es geht meist sehr schnell: Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und schon fällt das Handy auf den Boden. Im schlimmsten Fall ist das Display komplett zersplittert - was jetzt? Entweder zum Hersteller bringen, was sehr teuer werden kann, oder im Internet ein sogenanntes Selbsthilfe-Kit bestellen. Die Konzerne Apple und Samsung bieten solche Reparatur-Sets plus Ersatzteile an. Florian Ostermann von der Stiftung Warentest hat so ein Set getestet und mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich auseinandergenommen. "Mit dabei waren unter anderem ein kleiner Ofen, eine Presse und ein paar Schraubenzieher".