Sicherheitsexperten: "Bedrohung durch Cyber-Kriminelle in Deutschland so hoch wie nie"

Der aktuelle Lagebericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) liest sich nicht so einfach runter. Die Rede ist unter anderem von immer mehr Schwachstellen in Software-Produkten, über die Hacker erheblichen Schaden anrichten können. Außerdem stellt das BSI seit einiger Zeit fest, dass kriminelle Hacker immer öfter Opfer auswählen, die ihnen leicht angreifbar erscheinen. Um wen es sich hier handelt – darüber hat SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler mit ARD-Korrespondentin Birthe Sönnichsen gesprochen. Sie beschreibt auch, was so genannte Deep Fakes anrichten können – also etwa gefälschte Videos. "Nehmen wir an, Finanzminister Lindner kündigt vor einer Wahl in so einem Video an, die Steuern zu erhöhen". Das hätte immense Auswirkungen auf das Wahlverhalten der Menschen.