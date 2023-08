Zensur in US-Schulen: Ist Shakespeare zu sexy?

Shakespeare - eine Gefahr für die Jugend? Ein Schulbezirk im US-Bundesstaat Florida hat jedenfalls verboten, bestimmte Passagen aus Romeo und Julia, Sommernachtstraum und Co. im Unterricht durchzunehmen - nämlich die, in denen es sexuelle Anspielungen gibt. Mitverantwortlich dafür ist der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Der versucht, vor der kommenden US-Präsidentschaftswahl potenzielle Wähler mit stramm konservativen Projekten zu beeindrucken. Dass das nicht das erste Mal ist, dass in den USA - aber auch in anderen Ländern - Standardwerke und Allgemeinwissen aus den Schulen verbannt werden, weiß Riem Spielhaus. Sie ist Professorin am Leibniz-Institut für Bildungsmedien in Braunschweig. “Schulbuchinhalte sind schon immer Gegenstand und Instrument von Regierungs- und Gesellschaftspolitik”, erklärt sie. Warum der Fall Shakespeare die Gemüter besonders erregt, darüber spricht sie mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Laura Koppenhöfer.