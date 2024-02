Vertrauen und Treue – das ist für die Mehrheit der Menschen das Wichtigste in einer Beziehung: Wer sich bindet will, dass es hält. Tatsächlich aber geht rund die Hälfte aller Männer und Frauen in Deutschland mindestens einmal fremd. Affären und Sex außerhalb der Beziehung hat es immer gegeben, doch warum gehen wir fremd, betrügen den geliebten Menschen und riskieren eine Verbindung, die doch so wichtig scheint? Von Lust und Last des Seitensprungs…