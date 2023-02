Seismologe zur Erdbeben-Ursache: Spannung im Gestein hat sich jahrzehntelang aufgebaut

Das Erdbeben in der Türkei und Syrien war eins der schwersten in den vergangenen hundert Jahren. Aber für Fachleute kam es nicht überraschend: "Tektonischen Platten im Untergrund bewegen sich einige Zentimeter im Jahr. Dabei können sie sich an ihren Rändern verhaken, es bauen sich Spannungen auf und das Gestein kann brechen", so erklärt der Seismologe Joachim Ritter vom Karlsruher Institut für Technologie die Ursache von Erdbeben. Die tektonischen Platten unter der Unglücksregion liegen eng beieinander und bewegen sich laut Ritter in unterschiedliche Richtungen. Die Spannungen, die sich jetzt in dem starken Beben entluden, hätten sich wahrscheinlich über hundert Jahre aufgebaut. Hören Sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel, ob es möglich ist, Erdbeben vorherzusagen - und wie man sich gegen die Naturgewalt am besten schützt.