Rettungsdienstreform: Die "112" muss entlastet werden

Die Bundesregierung plant eine Reform der Notfallversorgung - heute berät eine Experten-Konferenz auf Initiative der Grünen, wie man dabei möglichst schnell vorankommt. Mit dabei ist auch der Geschäftsführer der Björn-Steiger-Stiftung in Winnenden, Ulrich Schreiner. Er sagte im SWR, man müsse davon weg, dass so oft die 112 angerufen werde und die Leitstelle nichts anderes tun könne als ein Auto zu schicken, auch wenn die Lage gar nicht lebensbedrohlich sei. Was stattdessen nötig wäre, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Ulrich Schreiner gesprochen.