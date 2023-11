per Mail teilen

Interview mit DIHK-Vizechef Achim Dercks ++ Damit es Weihnachten keine Streiks bei der Bahn gibt: Ein Kommentar ++ Power House Baden-Württemberg: Bei Patentanmeldungen unangefochten an der Spitze ++ Die Einigung bei der Stromsteuer für Unternehmen kommt an der Börse gut an