Podcast "Wendehausen": Blick auf deutsch-deutsches Leben

Heute ist Tag der Deutschen Einheit. Und wie schon in den vergangenen Monaten, wird bestimmt wieder viel darüber geredet werden, wie einig oder uneinig wir Deutschen uns eigentlich sind, es wird viel appelliert, gemahnt und erinnert. Der Fall der Mauer ist jetzt fast 35 Jahre her und kurioserweise wird oft ausschließlich auf die Mauer geschaut und weniger auf die hunderte Kilometer lange Grenze, die Deutschland getrennt hat. Den speziellen Blick auf diese Grenze hat sich ein neuer Podcast vorgenommen, ein Gemeinschaftsprojekt von HR und MDR. Er heißt "Wendehausen - Heimat im Todesstreifen".

Wendehausen: Ein realer Ort, beispielhaft für viele Geschichten

Wendehausen gibt es wirklich, ein Dorf im damaligen Sperrgebiet an der thüringisch-hessischen Grenze, ein Ort, der beispielhaft für viele Familienschicksale zwischen West und Ost steht. Einer der Macher des Podcasts ist Eberhard Nembach vom Hessischen Rundfunk. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen erzählt er, dass es im Podcast "Wendehausen" sowohl um den Blick zurück geht, als auch um die aktuelle Zerrissenheit, die viele Deutsche an im Alltag an vielen Ecken und Enden erleben.

Der Podcast ist online verfügbar

Der Podcast "Wendehausen" ist ab sofort verfügbar in der ARD-Audiothek, im gemeinsamen Feiertagsprogramm von HR-iNFO und SWR Aktuell werden heute im Lauf des Tages alle Folgen linear ausgestrahlt.