Personalmangel bei der Polizei: BW-Innenminister Strobl wirbt, will aber keine Extremisten

Das Land Baden-Württemberg startet eine neue Kampagne, um Nachwuchskräfte für die Polizei zu finden. Innenminister Thomas Strobl von der CDU stellt sie vor und hat sich in SWR Aktuell sehr optimistisch gegeben. In den vergangen sieben Jahren habe er mehr als 10.000 junge Polizistinnen und Polizisten einstellen können und trotzdem habe es immer eine Auswahl gegeben – mehr Bewerbungen als Plätze. Bei aller Werbung um Nachwuchs sei das wichtig, sagte Strobl im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler, denn Rassismus, Antisemitismus und andere extremistische Einstellungen hätten in der Polizei keinen Platz. Die Mehrheit der jungen Leute sei aber nicht extremistisch eingestellt, sondern engagiere sich für die Demokratie und erlebe dies als sehr sinnstiftend.