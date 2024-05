Das Gymnasium Plochingen im Kreis Esslingen hat ein Gleitzeit-Modell getestet. Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse durften an zwei Tagen in der Woche selbst entscheiden, ob sie schon um 7:50 Uhr in den Unterricht kommen oder erst um 9:40 Uhr. Wie der sechswöchige Modellversuch funktioniert hat, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit dem Projektleiter Till Richter gesprochen, er ist Deutschlehrer an der Schule.