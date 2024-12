Obdachlose im Winter: "Lieber einmal zu viel Hilfe rufen"

per Mail teilen

Geschätzt rund 50.000 Menschen leben in Deutschland auf der Straße - sind also obdachlos. Und ihre Zahl steigt stetig. Der Winter ist für Obdachlose eine besonders schwierige Zeit - die Kälte kostet jedes Jahr einige von ihnen sogar das Leben. Was tun, um das zu verhindern? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun mit Harry Pfau gesprochen, der selbst 13 Jahre auf der Straße gelebt hat. Eine schwierige Entscheidung, findet Pfau, da man als Außenstehender die Lage eines Obdachlosen schlecht einschätzen könne, aber: "Lieber einmal zu viel Hilfe rufen als zu wenig".

Hören Sie im Audio auch, welche anderen Gefahren obdachlosen Menschen drohen und was jeder von uns tun könnte, um ihre Situation zu verbessern.