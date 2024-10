Neuer NATO-Generalsekretär: Rolle der USA neu definieren

Personalwechsel an der Spitze der NATO: Das Verteidigungsbündnis verabschiedet den Norweger Jens Stoltenberg als Generalsekretär und sein Nachfolger wird Mark Rutte, Ex-Regierungschef der Niederlande. Übrigens der vierte Niederländer auf diesem Posten. Diplomatische Erfahrung bringt er schon mit, meint Ulrike Franke, Verteidigungs- und Sicherheitsexpertin bei der außenpolitischen Denkfabrik ECFR, dem European Council on Foreign Relations. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn findet Franke außerdem: "Die neue Rolle der USA in der NATO wird eine der größten Herausforderungen". Dafür sei diplomatisches Geschick nötig. Auch um die mögliche weitere Unterstützung der Ukraine zu gestalten – "dabei geht es immer auch um unsere Sicherheit", so Franke.