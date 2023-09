Netzausbaugipfel in BW: Wie läuft der Bürgerdialog über Stromtrassen?

In Stuttgart hat der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann zum „Netzausbau-Gipfel“ eingeladen. Mit dabei sind Energieministerin Thekla Walker von den Grünen, außerdem die Bundesnetzagentur, der Verteilnetzbetreiber Netze BW und Vertreter von Stadtwerken. Vor allem geht es um das so genannte Verteilnetz - das Stromnetz, das die Haushalte mit den Netzen verbindet, die mit höheren Spannungen arbeiten. Damit da auch in Zukunft genug Strom ankommt in allen Bundesländern, braucht es „Strom-Autobahnen“, die große Mengen Energie aus Windkraftanlagen im Norden in den Süden transportieren. Über den Neubau von Stromtrassen, über die Widerstände dagegen - und wie man die Bevölkerung mitnimmt, hat mein Kollege Andreas Böhnisch mit Alena Richter gesprochen. Sie arbeitet bei der Initiative “Bürgerdialog Stromnetz”, die sich für den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern bei diesem Thema einsetzt. Sie ist regionale Ansprechpartnerin für die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.