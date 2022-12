Nachhaltige Zitrusfrüchte: Darauf sollten Sie zu Weihnachten achten

Orangen, Mandarinen und Clementinen zu Weihnachten sind nicht nur festlich, sondern auch gesund. Allerdings sollte man sich genau überlegen, wo man die Zitrusfrüchte kauft. Denn vieles, was derzeit in den Supermärkten zu kaufen ist, bekommt in punkto Nachhaltigkeit eher schlechte Noten. Dabei geht es neben der Pestizidbelastung auch um faire Produktionsbedingungen, die seien nämlich gerade in der Zitrusfrüchte-Branche oftmals prekär, erklärt unsere Nachhaltigkeitsexpertin Katarina Schickling im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Zelt. Wo es nachhaltige Angebote gibt, wie man sie erkennt und wie die Zitrusfrüchte am besten gelagert werden, erklärt Schickling im Audio.