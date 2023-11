2,5 Jahre neues Kita-Gesetz: "Es ist nur schlimmer geworden"

Seit zweieinhalb Jahren ist das neue Kita-Gesetz in Kraft, das Eltern zum Beispiel einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gibt. Für Erzieherinnen und Erzieher hat sich die Arbeitssituation seitdem verschlechtert, das zeigt eine Umfrage des Verbandes der Kita-Fachkräfte Rheinland-Pfalz. "90 Prozent der Fachkräfte sagen, dass sie in der aktuellen Situation keine gute pädagogische Arbeit leisten und nicht auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können. Das heißt, es ist nur schlimmer geworden", so die Vorsitzende des Kita-Fachkräfte-Verbands, Claudia Theobald. Viele Kinder seien ab dem zweiten Lebensjahr durchgehend sieben Stunden am Tag in der Kita, dafür seien in vielen Kitas weder das Personal noch die Räumlichkeiten da. Was zu tun ist, um die Situation für alle Beteiligten und vor allem für die Kinder zu verbessern, erklärt Theobald im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun.