Messerattacken in Stuttgart: Warum sind junge Männer so oft gewalttätig?

Immer wieder hören wir ähnliche Meldungen über Angriffe mit einem Messer als Tatwerkzeug. In Stuttgart hat sich gerade der dritte Vorfall innerhalb weniger Tage ereignet. In der Nacht auf Dienstag wurden am Schlossplatz in der Innenstadt zwei Menschen verletzt. Eine Nacht zuvor gab es am Stuttgarter Hauptbahnhof zwei Verletzte. Samstagnacht gab es - ebenfalls in der Stuttgarter Innenstadt - einen Zwischenfall mit einem Messer. Auch dabei wurden zwei Personen verletzt. Über diese Gewalttaten spricht SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Dirk Baier, Professor am Institut für Delinquenz und Kriminalprävention an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.