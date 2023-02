Messe "Jobs for Future" in Mannheim: Hier finden Anbieter und Suchende zusammen

per Mail teilen

In Mannheim startet wieder die Messe „Jobs for Future“ - mit vielfältigen Angeboten rund um Arbeitsplätze, Ausbildung, Weiterbildung und Studium. "Wir haben mehr als 300 Aussteller von Unternehmen, Unis, Hochschulen und Weiterbildungs-Anbietern", sagte Jan Goschmann, Geschäftsführer der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel. "Sinn der Messe ist es, Anbieter von Arbeits- und Ausbildungsplätzen mit denen zusammenzubringen, die auf der Suche sind". Spannend findet Goschmann, dass gerade jetzt viele neue Berufsbilder entstehen - vor allem im technischen Bereich. Das überrascht manchmal sogar ihn, der sich ja laufend mit dem Thema beschäftigt. Hören Sie im Interview auch, wie junge Menschen heute an die Ausbildungs- oder Jobsuche herangehen.