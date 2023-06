Mangel an Pflegekräften: "Anwerbung aus dem Ausland ist mittlerweile der einzige Weg"

"Das Schwierigste ist tatsächlich die Anerkennung der Qualifizierung. Wenn wir zum Beispiel bei Brasilien bleiben, heißt das, dort ist der Pflegeberuf tatsächlich ein Abschluss, der hochqualifiziert in der Uni absolviert wird. Trotzdem ist es schwierig hier die Anerkennung zu bekommen, da die duale Pflegeausbildung in Deutschland einmalig ist. Also hat man als ausländische Fachkraft fast immer das Problem, dass es an der einen oder der anderen Stelle hapert und man dann nur eine Teilanerkennung bekommt."