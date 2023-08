Landwirtschaft – Wie sichern wir die Ernährung?

Heiße, trockene Sommer, Extremwetterereignisse, neue Schädlinge: Die Herausforderungen in der Landwirtschaft, sich an den Klimawandel anzupassen, sind enorm groß. Letztlich geht es um die Sicherung der globalen Ernährung. Werner & Tobi diskutieren heute über Fragen wie: Wo liegen die größten Probleme schon jetzt – und in Zukunft? Was für Lösungsansätze gibt es? Wie wird versucht, sowohl Pflanzen als auch Tiere, auf den Klimawandel vorzubereiten? Welche Rolle spielt die Züchtung neuer Sorten? Und: Schaffen wir das?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.