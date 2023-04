Landesinnenminister Ebling mit erster Monocam-Bilanz: "Wir wollen keine Verkehrstoten mehr in Rheinland-Pfalz"

Um Verstöße mit dem Smartphone am Steuer zu verhindern, hat Rheinland-Pfalz auf zwei Autobahn-Abschnitten in Trier und Mainz so genannte "Handy-Blitzer" getestet. Das habe die Zahl der Ablenkungsverstöße "mindestens halbiert", sagte Landesinnenminister Ebling in einer ersten Bilanz in Mainz. Rheinland-Pfalz will als erstes Bundesland flächendeckend Monocams einsetzen und verfolgt damit laut Ebling die "Vision Zero": "Wir wollen in Zukunft keine Verkehrstoten mehr haben", betont Ebling im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Fournier. Im Interview erklärt der SPD-Minister, wie er bestehende Datenschutzbedenken ausräumen will und ob auch andere Bundesländer dem rheinland-pfälzischen Beispiel folgen werden.