Künstliche Intelligenz in der Kultur- und Medienbranche: Klaut KI meine Inhalte?

Künstliche Intelligenz braucht Futter. Ein Thema, das in der Kreativbranche für Aufruhr sorgt. Kulturschaffende und Verlage sträuben sich gegen die Verwendung ihrer Inhalte in Sprachmodellen wie ChatGPT. Andere haben bereits Deals vereinbart – zum Beispiel auch der Axel-Springer-Verlag. Hat geistiges Eigentum in alldem noch eine Zukunft? Was tut sich gerade in der Kultur- und Medienbranche – und welche Optionen gibt es überhaupt im Umgang mit ChatGPT und Co.? Mona Böhm auf der Suche nach Antworten in SWR Aktuell Kontext.