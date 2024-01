Künstliche Intelligenz - besser als wir?

Entweder wird durch KI unsere Welt gerettet oder sie reißt uns komplett in den Abgrund. Klingt dramatisch, doch tatsächlich bricht mit Künstlicher Intelligenz eine neue Zeitrechnung an. Diese Technologie hat das Potenzial, die Gesellschaften so stark zu verändern wie damals die Erfindung der Dampfmaschine. Nils Dampz, unser Korrespondent in San Francisco, erlebt das jetzt schon, denn kaum irgendwo in der Welt ist KI schon so sehr Teil des Alltags wie im Silicon Valley. Wie hat sich das Leben und die Stadt seit “ChatGPT” verändert und wird uns KI wirklich ersetzen? Nils Dampz hat sich auf Spurensuche gemacht.