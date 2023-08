RLP-Umweltministerin Eder will sichere Trinkwasserversorgung

In Rheinland-Pfalz soll die Wasserversorgung krisenfest gemacht werden. Zu diesem Zweck haben Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) sowie Vertreter von Kommunen und Wasserversorgern einen Pakt geschlossen. Er soll sicherstellen, dass etwa auch bei langanhaltenden Dürren, Überschwemmungen oder Stromausfällen die Trinkwasserversorgung gewährleistet ist. Im SWR2 Aktuell-Interview erklärt Ministerin Eder, was genau sie erreichen will: "Wir müssen vor dem Hintergrund des Klimawandels sicherstellen, dass auch in Zukunft alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, wenn Sie den Hahn aufdrehen, gutes, sauberes und ausreichendes Trinkwasser zur Verfügung haben." Mit welchen konkreten Maßnahmen das erreicht werden soll, erklärt die Ministerin im Interview mit SWR2 Aktuell-Moderator Gerhard Leitner.