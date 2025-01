Krieg in Nahost: Israel und Hamas wohl kurz vor Einigung

Nach 15 Monaten Krieg könnte eine Waffenruhe zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas kurz bevorstehen und damit wohl auch die verbliebenen knapp 100 Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen.

Grundsätzlich hätten sich Israel und die islamistische Hamas bei den Gesprächen in der katarischen Hauptstadt Doha auf ein Abkommen geeinigt, hat die "Times of Israel" in der Nacht gemeldet. Die Internet-Zeitung beruft sich dabei auf arabische Unterhändler. Es müssten allerdings noch letzte Details bezüglich des Rückzugs der israelischen Armee aus Gebieten in Gaza geklärt werden.

Wie zuverlässig diese Informationen sind und wie sie in Israel aufgenommen werden, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Bettina Meier gesprochen, unserer Korrespondentin in Tel Aviv.