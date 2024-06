Info-Date am Mittag: Jahrhunderthochwasser im Ostalbkreis befürchtet ++ Weiterhin große Trauer um getöteten Polizisten in Mannheim

Die Lage im baden-württembergischen Leintal im Ostalbkreis spitzt sich zu - nachdem bei Täferrot zwei Hochwasserrückhaltebecken vollgelaufen sind. Hunderte Menschen in der Region mussten ihre Wohnungen verlassen. Das Landratsamt warnt vor einem möglichen 100-jährigen Hochwasser.

BW-Ministerpräsident Kretschmann vor Ort im Hochwassergebiet

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) wollen sich heute in Meckenbeuren im Bodenseekreis und anschließend in Erbach im Alb- Donau-Kreis ein Bild von der Lage machen. In mehreren Regionen sind Keller vollgelaufen, Straßen überflutet und Häuser mussten evakuiert werden. Die Bahn rät dringend von Reisen im Süden ab, da der Schienenverkehr erheblich eingeschränkt ist. In Rheinland-Pfalz bereitet man sich auf steigende Pegelstände am Rhein vor – durch den Zufluss von Neckar und Main.

Immer noch große Trauer um getöteten Polizisten in Mannheim

Nach dem Tod eines Polizisten nach einer Messerattacke in Mannheim hat ein Bündnis für den Nachmittag zu einer Kundgebung eingeladen. Sie solle ein Zeichen für Frieden und Zusammenhalt sein. Der mutmaßliche Attentäter ist währenddessen weiterhin nicht vernehmungsfähig. Ein Sprecher des baden-württembergischen Landeskriminalamtes sagte, der 25-jährige Afghane liege weiter auf der Intensivstation eines Mannheimer Krankenhauses und werde bewacht.