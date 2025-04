In drei Jahren schließt die Ulmer Bundesbankfiliale. Dort kann immer noch D-Mark in Euro getauscht werden. Unsere Reporterin ist endlich mit ihrem alten Kleingeld zum Schalter gegangen.

Ein Haufen Kleingeld und zwei Zwanzigmarkscheine liegen schon lange bei mir in einer Kiste im Keller. Eigentlich wollten wir sie für unsere Kinder aufheben. Andererseits: nachdem die das alte Geld einmal angesehen und angefasst haben, ist die Begeisterung wieder schnell zu Ende. Also, ab damit zur Bundesbank in Ulm, solange das noch geht. Denn die Bundesbank wird 2028 ihre Filiale in Ulm schließen.

Ein unauffälliges Gebäude in der Ulmer Innenstadt: Der Sitz der Bundesbank in Ulm. Die Filiale soll 2028 schließen. Hier können D-Mark in Euro getauscht werden. SWR Maja Nötzel

Wie in der Zeit stehengeblieben: Filiale der Bundesbank in Ulm

Mit einem Ein-Liter-Gefrierbeutel, gefüllt mit Mark und Pfennig, laufe ich über den Vorplatz zu dem unauffälligen Gebäude gegenüber dem Ulmer Theater. Die Zeit scheint hier wie stehengeblieben. Am Empfang im "1980er-Jahre-Schick" ist die Jalousie heruntergelassen. Hier sitzt wahrscheinlich seit Jahren keine Empfangsdame mehr.

Der Zustand des Gebäudes ist ein Grund, warum die Filiale in drei Jahren schließt. Der Bau ist 40 Jahre alt und müsste saniert werden. Doch das lohne sich nicht mehr, hat mir die Pressesprecherin der Bundesbank in Frankfurt erzählt.

Vergangene Zeiten grüßen im Erdgeschoss der Ulmer Bundesbankfiliale. Am Empfang hat wahrscheinlich schon lange niemand mehr gesessen. SWR Maja Nötzel

Wer zur Kasse für Kleinkunden will, muss klingeln. Beobachtet von mindestens einer Kamera öffnet sich die Tür. Vor mir sind zwei Schalter, wie früher in allen Banken, mit Glas und einer großen Schublade als Durchreiche. In eine kleine graue Kiste in der Schublade leere ich das Kleingeld, das ich mitgebracht habe. Die Dame hinter der Glasscheibe legt den Hebel um und holt die Kiste zu sich. Sie nimmt die Scheine und überprüft sie mit einer Lampe auf Echtheit.

Die Münzen schüttet sie in eine Geldzähl- und Sortiermaschine. Der Kasten erinnert an einen großen Kopierer, nur dass unten, wo sonst das Papier herauskommt, kleine Beutel hängen, in die die Münzen hinein plumpsen.

In wenigen Sekunden sortiert und zählt die Maschine die alten Münzen in der Bundesbankfiliale in UIm. An den Kleinkundenschalter kommen im Schnitt 40 Kunden am Tag um D-Mark in Euro umzutauschen. SWR Maja Nötzel

Meine 497 Münzen haben einen Wert von 61,83 D-Mark. Zusammen mit den beiden Zwanzigmarkscheinen macht das 101,83 DM, also 52,06 Euro. Der Wechselkurs wurde bei der Einführung des Euro festgelegt. Die alten Scheine und Münzen werden von Ulm nach Frankfurt in die Zentrale gebracht und dann vernichtet.

Bundesbank in Ulm: Rund 40 Kunden pro Tag wechseln hier in Geld

Ein weiterer Grund für die Schließung der Filiale: Es gibt immer weniger Privatkunden, die Geld umtauschen wollen. Montag bis Freitag können ab 8:30 Uhr für vier Stunden Privatkunden ohne Termin an den Schalter kommen. Wie die Sprecherin der Frankfurter Pressestelle erklärt, sind es im Schnitt täglich noch 40 Personen, die das Angebot nutzen.

Die Bundesbankfilale in Ulm In der Ulmer Filiale der Bundesbank arbeiten derzeit 46 Menschen. Nach Auskunft der Pressestelle der Bundesbank hat die Filiale im Schnitt täglich bei rund 130 Vorgängen Kontakt zu Kreditinstituten. Im sogenannten "Jedermanngeschäft" kommen täglich rund 40 Kundinnen und Kunden in die Filiale. An Tagen, an den Sondermünzen ausgegeben werden, können es bis zu 250 Kunden sein. Neben Ulm hat die Bundesbank in Baden-Württemberg noch Filialen in Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, Villingen-Schwenningen und Reutlingen. Die Filialen in Freiburg und Reutlingen sollen innerhalb der Jahre 2034 bis 2039 geschlossen werden.

Privatkunden können nicht nur ihre alten D-Mark umtauschen, sondern auch Sammel- und Gedenkmünzen kaufen. Das Hauptgeschäft der Bundesbankfiliale liegt allerdings darin, Bargeld für Banken und Geldfirmen vorzuhalten und auszugeben. Die Beschäftigten überprüfen Banknoten auf Sauberkeit und ob sie beschädigt sind. "Durchschnittlich hat die Filiale täglich bei rund 130 Vorgängen Kontakt zu Kreditinstituten", erklärt die Pressesprecherin.

Die Geldtransporte aus und in die Zentrale werden zwei Etagen tiefer abgewickelt. Hinter dem Gebäude befindet sich eine Einfahrt in die Tiefgarage der Bundesbank. An der Pforte sitzt eine Frau hinter zahlreichen Monitoren. Sie hat die ganze Anlage im Blick. Über die Tiefgarage kommen die Geldtransporter der Bundesbank und der privaten Dienstleister ins Gebäude.

Bundesbank in Stuttgart übernimmt Aufgaben nach Schließung in Ulm

Wenn die Filiale in Ulm schließt, wird die Stuttgarter Bundesbank ihre Aufgaben übernehmen. In Stuttgart soll dafür ein neues Gebäude entstehen, nur wo ist noch unklar. Die Bundesbank sucht noch nach einem geeigneten Grundstück oder einer geeigneten Immobilie.

Mein Geldwechsel hat nicht einmal zehn Minuten gedauert. Währenddessen hat die Dame am Schalter auch gleich meinen zerrissenen 5 Euro Schein gegen einen neuen ausgetauscht. Dann ist der Nächste dran, am Kleinkundenschalter. Für mich ist es kein endgültiger Abschied von der D-Mark - zwei Fünfmarkscheine und zwei Fünf-Mark-Gedenkmünzen habe ich dann doch zurück in unsere Schublade getan.