Karlsruhe, Bruchsal, Rastatt und Pforzheim: Hier startet die Freibadsaison im Mai

Nach und nach öffnen im Mai wieder die Freibäder in der Region. Wann es in welcher Stadt losgeht, lesen Sie in diesem Artikel.

In Karlsruhe hat schon seit März das Sonnenbad für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Es ist traditionell das erste Freibad, das in die Saison startet.

Am 10. Mai folgen das Turmbergbad und das Freibad im Stadtteil Rüppurr. Wann das Rheinstrandbad Rappenwört öffnet, ist noch nicht klar. Laut den Karlsruher Bädern wird es zu einem späteren Zeitpunkt öffnen. Das sei noch vom zur Verfügung stehenden Personal abhängig.

Neu sind ab sofort Online-Tickets für die Freibäder, die im Webshop der Karlsruher Bäder gekauft werden können. Sie sollen für einen schnellen und unkomplizierten Einlass sorgen.

In den letzten Jahren hatten die Karlsruher Bäder mit Personalproblemen zu kämpfen. Sie könnten sich auch in diesem Jahr wieder auf die Öffnungszeiten auswirken.

Das Albgaubad in Ettlingen öffnet pünktlich zum 1. Mai seine Türen. Mit Personalproblemen sei erstmal nicht zu rechnen, heißt es dort. Für die kommende Saison seien alle Stellen besetzt.

Beim Freibad in Malsch ist noch nicht sicher, wann die Freibadsaison beginnt. Hier planen die Verantwortlichen, Mitte Mai die Freibadsaison zu eröffnen.

Das Nagoldfreibad in Pforzheim will trotz Sanierungsarbeiten am 17. Mai die Freibadsaison einläuten. Auch das Wartbergbad möchte an diesem Tag öffnen.

Im Enzkreis öffnen die Freibäder alle ab Mitte Mai. In Neuenbürg öffnet das Freibad voraussichtlich am 10. Mai. Es folgt das Freibad in Mühlacker am 12. Mai. Das Schlossbad in Remchingen am 16. Mai. Die Freibäder in Niefern und Ötisheim öffnen beide am 17. Mai.

Das Terrassenbad in Durmersheim öffnet am 10. Mai für Schwimmbegeisterte seine Türen.

Das Waldseebad in Gaggenau will genau wie das Schwarzwaldbad in Bühl am 17. Mai in die Freibadsaison starten.