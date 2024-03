Info-Date am Morgen: Alles spricht für Biden und Trump und Bafög-Reform im Kabinett

per Mail teilen

In den USA geht der Super-Dienstag zu Ende - die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl in gleich 15 Bundesstaaten. Eine kleine Überraschung gab es dann doch: Nikki Haley von den Republikanern hat die Vorwahl in Vermont gewonnen. Aber der große Sieger innerhalb der Partei heißt trotzdem Donald Trump.

Bei den Demokraten ist die erneute Kandidatur von Präsident Joe Biden so gut wie sicher, weil er keine ernsthaften Rivalen innerhalb seiner Partei hat. Damit dürfte es bei der Wahl im November wieder zu einem Duell zwischen Trump und Biden kommen.

Bafög-Reform im Kabinett

Das Bundeskabinett will heute die geplante Bafög-Reform auf den Weg bringen. Eine generelle Erhöhung der Sätze soll es nicht geben - aber dafür sind andere Verbesserungen geplant.

Nach dem Gesetzentwurf sollen mehr junge Menschen studieren können. Dafür ist die sogenannte Studienstarthilfe geplant - ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 1000 Euro. Die soll erhalten, wer aus Familien mit Sozialhilfebezug kommt oder Wohngeldempfänger ist.