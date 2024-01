Info-Date am Morgen: SPD gelassen trotz Bauern-Protests und Streiks in Busunternehmen in RLP

Vor der Großdemonstration von Bauern und Spediteuren stehen schon jetzt hunderte Trecker und LKW am Brandenburger Tor in Berlin. Zur Abschlusskundgebung der Bauern-Aktionswoche werden am Mittag mehr als 10.000 Teilnehmer erwartet. Die Polizei rechnet in ganz Berlin mit Verkehrsbehinderungen. Die Landwirte protestieren gegen Kürzungen bei den Dieselsubventionen. Einen Teil der Pläne hatte die Bundesregierung zurückgenommen. Finanzminister Lindner äußerte sich skeptisch, was eine komplette Rücknahme angeht. Er sagte, alle Bereiche müssten beim Sparen ihren Beitrag leisten. Die Spitzen der Ampel-Fraktionen im Bundestag haben heute Bauernvertreter zu einem Gespräch in den Bundestag eingeladen. SPD-Co-Chef Klingbeil ist dabei zuversichtlich und gibt sich gelassen. Am Abend hatte er im Ersten gesagt, er rechne nicht mit einem, "Wutwinter" in Deutschland, wie er sich ausgedrückt hat.

Busunternehmen in Rheinland-Pfalz werden bestreikt

In Rheinland-Pfalz läuft ein ganztägiger Warnstreik im privaten Busgewerbe, deshalb fallen im Land zahlreiche Busse aus. Unter anderem steht der Stadtbusverkehr in Worms still. Im Kreis Alzey-Worms sind alle 30 Buslinien von DB Regio und die Schulbusse betroffen. Auch in der Westpfalz ist der Busverkehr massiv eingeschränkt. Vor allem am frühen Morgen und am Mittag müssen Familien dort mit Schwierigkeiten rechnen, wenn es darum geht, Kinder in die Schule und wieder nach Hause zu bringen. Der Warnstreik von Verdi legt das gesamte Busliniennetz des Kreises Kaiserslautern lahm. Größere Schulstandorte wie Otterberg und Enkenbach sind davon ebenso betroffen wie zahlreiche Grundschulen aus dem Einzugsgebiet der DB Regio Bus Mitte. Auch in Zweibrücken und im Kreis Kusel fallen viele Busverbindungen aus, das Personal anderer Busanbieter und von Subunternehmen streikt zwar nicht, aber auch deren Verkehre werden erwartungsgemäß stark eingeschränkt sein.