Info-Date am Mittag: Vier Tatverdächtige nach Überfall auf Politiker ermittelt ++Umleitung nach "Neckars-ulm" sorgt für Entrüstung

Nach dem Angriff auf den SPD-Europapolitiker Ecke in Dresden gehen die Ermittlungen aber auch die Diskussionen über den Vorfall weiter.

Überfall auf Ecke: Drei Festnahmen

Mittlerweile haben die Ermittler drei weitere Beschuldigte identifiziert. Ihre Wohnungen wurden gestern durchsucht, Beweismittel wurden sichergestellt. Nach Angaben der Dresdener Staatsanwaltschaft handelt es sich um drei deutsche Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren. Alle vier Verdächtigen sind auf freiem Fuß, weil die Staatsanwaltschaft keine Haftgründe sieht.





Politiker fordern schärferes Strafrecht

Der rheinland-pfälzische Innenminister Ebling von der SPD hat im SWR gefordert, das Strafrecht zu verschärfen. Viele Menschen würden sich ehrenamtlich in der Politik engagieren. Sie verdienten nicht nur Respekt, sondern auch Schutz. Die SPD-Europawahl-Spitzenkandidatin Katharina Barley sieht in dem Angriff auf ihren Parteikollegen eine neue Eskalationsstufe. In SWR Aktuell hat sie gesagt, Attacken auf Mandatsträger gebe es zwar schon immer, aber jetzt würden vielfach Grenzen überschritten.

"Krankenhausreif" verprügelt

Ecke war in Dresden von einer Gruppe von Männern beim Aufhängen von Wahlplakaten zusammengeschlagen worden. Der 41-Jährige liegt im Krankenhaus und musste operiert werden. Bruch des Jochbeins, Bruch der Augenhöhle, Schnittverletzungen und Hämatome im Gesicht, so lautete die Bilanz der Attacke.

Auch ein 28-jähriger Wahlkampfhelfer der Grünen wurde am gleichen Abend in Dresden angegriffen. Über seinen Gesundheitszustand ist nichts bekannt.

Umleitungsschild bei Heilbronn sorgt für Aufregung

Ein Verkehrsschild, das am Ortsausgang von Heilbronn aufgestellt wurde, sorgt auf Facebook für Aufsehen: Richtig wäre „Neckar-sulm“, falsch ist „Neckars-ulm“. Doch genau so ist das Wort getrennt und auf ein Umleitungsschild gedruckt worden - aufgestellt sowohl am Ortsausgang von Heilbronn als auch auf der B27 in Richtung Neckarsulm, im Kreis Heilbronn, zu finden.