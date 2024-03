Info-Date am Mittag: Politik hält sich aus Lokführerstreik heraus und RAF-Terroristin Klette in Karlsruhe

per Mail teilen

Seit heute streikt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer für nicht ganz zwei Tage im Personenverkehr. Viele Menschen finden das mittlerweile etwas viel und fordern ein Einschreiten der Politik. Die ist aber zurückhaltend.

Das Streikrecht ist durch das Grundgesetz geschützt. Der Bund ist weiterhin Eigentümer der Deutschen Bahn. Einmischen will sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in den Tarifkonflikt und den Streik dort aber nicht. Er sagt die Bahn gehört zwar dem Bund, ist aber ein Unternehmen am Markt. Und daher muss die Bahn auch mit den Gewerkschaften verhandeln, nicht der Bund.

RAF-Terroristin Klette vor dem Haftrichter in Karlsruhe

Vergangene Woche ist die RAF-Terroristin Daniela Klette verhaftet worden. Seitdem läuft eine großangelegte Suche nach ihren noch flüchtigen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub.

Heute Vormittag wurde Klette dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt. Dort wurde ihr der Haftbefehl eröffnet. Den hatte die Bundesanwaltschaft schon vor Jahren beantragt, wegen Klettes mutmaßlicher Beteiligung an Anschlägen der Roten Armee Fraktion.