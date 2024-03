Info-Date am Mittag: Ministerpräsidenten sprechen über Migration und gefälschte Handwerker-Rechnungen im Ahrtal

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Nachmittag an der Runde der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten in Berlin teilnehmen. Bei der gemeinsamen Konferenz geht es vor allem um Migrations-Fragen. Bund und Länder streiten schon seit längerem darüber, wo Flüchtlinge ihre Asylanträge stellen können sollen oder auch über neue Flüchtlingsabkommen mit Drittstaaten.

Neben den Forderungen bei der Ministerpräsidentenkonferenz gibt es auch immer wieder Forderungen anderer Parteien aus den Bundesländern. Der baden-württembergische CDU-Fraktions- und Landeschef Manuel Hagel hat heute Morgen im SWR unter anderem ein erneuertes Abkommen mit der Türkei gefordert.

Gefälschte Handwerker-Rechnungen im Ahrtal gefunden

Im Ahrtal machen gefälschte Handwerker-Rechnungen die Runde. Davor warnt der Helferstab, der den Wiederaufbau koordiniert. Unbekannte hätten schon mehrfach Rechnungen aus Briefkästen gefischt, mit neuen Kontodaten gefälscht und sich so Geld überweisen lassen. Der Helferstab rät, Handwerker-Rechnungen genau zu kontrollieren.