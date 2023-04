Inflationsexperte: Lebensmittel-Teuerung hat "über Gebühr stattgefunden"

An den Schreck an der Supermarktkasse haben sich wohl die meisten notgedrungen gewöhnt. An die Gründe, warum die Preise dauerhaft steigen, auch: Rohstoffknappheit, Lieferengpässe und vor allem die extrem gestiegenen Energiepreise. Dennoch werden viele Kundinnen und Kunden das Gefühl nicht los, dass die Lebensmittelpreise trotz alledem übermäßig angestiegen sind. Zu Recht – bestätigt der Inflationsexperte Andy Jobst vom Kreditversicherer "Allianz Trade". Er bestätigt den Eindruck, der Preisanstieg bei Lebensmitteln habe insgesamt "über Gebühr" stattgefunden: Rund ein Drittel des Anstiegs sei für ihn "nicht zu erklären", was unter anderem mit "Mitnahmeeffekten" zu tun habe.

Wer davon profitiert und wann die Preise voraussichtlich endlich wieder sinken, hat er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Fournier erklärt.