Heidelberger Klimabürgermeister: jeder will Klimaschutz – nur nicht vor der eigenen Haustür

Raoul Schmidt-Lamontain ist Klimabürgermeister in Heidelberg. Der Grünen-Politiker klagt in SWR Aktuell über den Widerstand der Bürgerinnen und Bürger bei der Durchsetzung von Klimaschutzmaßnahmen: "Wenn man abstrakt diskutiert, bekommt man sehr viel Zustimmung. In dem Augenblick, wenn es einen konkret vor der eigenen Haustür betrifft und einschränkt, wird es dann oft schwierig." Das gelte vor allem, wenn es darum geht, Menschen zum Umstieg aufs Fahrrad oder den öffentlichen Nahverkehr zu bewegen, oder wenn neue Windräder aufgestellt werden sollen. Welche Wirkung sich Schmidt-Lamontain vom aktuellen Copernicus-Klimabericht des europäischen Klimawandeldienstes verspricht, demzufolge die Zahl der hitzebedingten Todesfälle in den vergangenen 20 Jahren um 30 Prozent gestiegen sein soll, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Gerhard Leitner mit dem Grünen-Politiker gesprochen.