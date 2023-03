Gegen die Wegwerf-Mentalität: Warum ein Reparatur-Index für elektrische Produkte sinnvoll ist

Die EU-Kommission stellt ihre Pläne für ein Recht auf Reparatur vor. Damit sollen Verbraucher beim Kauf von Elektrogeräten darüber informiert werden, ob ein Gerät repariert werden kann.

Hilfreich sei ein Reparatur-Index, sagt Elke Salzmann, Referentin für Ressourcenschutz beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Die Einführung in der Europäischen Union sei für 2025 geplant - in Frankreich existiere ein solcher Index bereits: "Da kann der Verbraucher anhand einer Skala von 0 bis 10 erkennen, wie gut ein Produkt zu reparieren ist."

Die Verbraucherschützerin kritisiert allerdings, dass der Reparatur-Index auf EU-Ebene keine Auskünfte über Preise für Ersatzteile enthalten soll. Das sei irreführend, weil trotz einer guten Bewertung auf dem Index die Ersatzteile so teuer sein können, "dass sich eine Reparatur gar nicht lohnt."

Im Kampf gegen die Wegwerfgesellschaft fordert die vzbv-Ressourcenschutz-Expertin auch einen bundesweiten Reparaturbonus. Wo es den in Deutschland schon gibt und wie er funktioniert, hören Sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.