Lazy gardening: Bequem zu einem bunten Garten und Balkon

Wer in diesen Tagen in Gartencentern unterwegs ist, der findet da ein riesiges und fast schon unüberschaubares Angebot: Vom mediterranen Langzeit-Dünger bis zur Hortensienerde, vom Fiberglas-Balkonkasten bis zum Moos-Vernichter. Wenn man nicht der absolute Garten-Profi ist und eher auf "lazy gardening", wie es auf neudeutsch heißt, steht, dann fragt man sich schon: Was davon brauche ich eigentlich wirklich?

Wie kann ich im Garten und auf dem Balkon ohne großen Energieaufwand einen maximalen Effekt erzielen? Für einen schön bunten Garten rät Anne Rostek von der Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin in Sulzburg im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald zu "Dauerblühern, wie den Prachtkerzen oder der Katzenminze: Die blühen wirklich von Juni bis zum Frost", sagt die Gartenexpertin. Auf was es beim düngen ankommt, welche Erde die beste ist und was sie von Hightech-Pflanzkästen hält, das sagt die Gartenexpertin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.