Frühstücks-Quarch: Russland bei Olympia ausschließen?

Jeden Freitag beschäftigt sich der Autor und Philosoph Christoph Quarch in seinem Frühstücks-Quarch in SWR Aktuell mit einem Thema der vergangenen Tage. Heute: Dürfen Athleten aus Russland und Weißrussland an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris teilnehmen? Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, ist dafür. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist dagegen und mit ihrer ablehnenden Haltung ist sie nicht allein. Ein virtueller Sportgipfel mit Regierungsvertretern aus mehr als 30 Nationen einigte sich Anfang dieser Woche darauf, gemeinsam gegen die jüngsten Pläne des IOC vorzugehen. Bach hatte vorgeschlagen, russischen und weißrussischen Sportlern die Teilnahme an den Spielen zu ermöglichen, sofern sie nicht als nationale Repräsentanten auftreten und auf Hymnen, Flaggen und Landesfarben verzichten. Was wird aus Olympia? Darüber spricht Quarch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.