Frühstücks-Quarch: „Kein Wille, keine Leichtigkeit, keine Leidenschaft – beim Fußball wie in der Gesellschaft“

Für die Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft war das in dieser Woche wie ein Hoffnungsschimmer, dass doch noch was geht. Mit 2 zu 1 gewann das Team gegen Vize-Weltmeister Frankreich. Auf der Bank saß der Rudi Völler, der einmalig den Trainerjob übernommen hatte. Zuvor hatte der DFB Hansi Flick gefeuert - nach dem 1 zu 4-Debakel gegen Japan. Insgesamt ist es allerdings nicht gut bestellt um den Fußball bei uns, das hat auch das Vorrunden-Aus der Frauennationalmannschaft bei der WM in Australien gezeigt. Bei der U21-Europameisterschaft war ebenfalls schon in der Vorrunde Schluss für das deutsche Team. Aus diesem Scheitern kann man Lehren ziehen, sagt der Philosoph und Buchautor Christoph Quarch im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.