IT-Problem der Lufthansa sorgt für Hunderte Flugstreichungen am Frankfurter Flughafen ++ Das steht Passagieren nach Verspätungen und Flugausfällen zu ++ Am Freitag gibt es Warnstreiks an mehreren Flughäfen in Deutschland ++ Türkischer Konzern hat Pläne für den Flughafen Hahn ++ Probleme bei der Berufsausbildung in Baden-Württemberg ++ Ford baut in Europa Stellen ab und in den USA auf ++ Börse profitiert von guten US-Ergebnissen