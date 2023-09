Fachkräftemangel: Wie Rheinland-Pfalz mit Schülern dagegen vorgehen will

Der Fachkräftemangel in Deutschland betrifft vor allem den MINT-Bereich - also die Branche rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Rheinland-Pfalz hat sich seit 2016 auf die Fahne geschrieben, das MINT-Land in Deutschland zu werden. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) ist heute an der Hochschule Mainz beim inzwischen 7. Runden Tisch zu dem Thema dabei. "Wir haben seit 2016 ganz neue Strukturen von der Kita bis in die Hochschulen hinein aufgebaut", sagte Hubig in SWR Aktuell. Es gebe in Rheinland-Pfalz mittlerweile acht MINT-Regionen und sogar eine eigene MINT-Geschäftsstelle. Die harte Arbeit trage mittlerweile Früchte: "Bis zum Beginn der Corona-Pandemie sind in den MINT-Berufen die Ausbildungszahlen gestiegen", sagt Hubig. Und auch an den MINT-Schulen gebe es mittlerweile doppelt so viele Schüler als noch vor sieben Jahren.

Was der Runde Tisch in Mainz ergeben soll und wie MINT-Begeisterte den Überblick bei den Angeboten behalten können, das bespricht SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig.