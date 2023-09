Migrationsforscher zur Asylreform: Es gibt einen besseren Weg

Nach Jahren voller EU-Gipfel zur Flüchtlingspolitik, die alle so gut wie keine Ergebnisse brachten, kommt endlich Bewegung in die Sache. Die EU-Asylreform nimmt immer konkretere Formen an. Gestritten wird natürlich auch - vor allem über die darin enthaltene so genannte Krisenverordnung. Laut Bundesinnenministerin Faeser wird Deutschland nach einigem Hin und Her doch zustimmen. Aber: Aus Sicht des renommierten Migrationsforschers Gerald Knaus wird die Asylreform sowieso nicht viel bringen. Zumindest werde sie an den entscheidenden Knackpunkten nichts ändern, weil die wirklich effektiven Stellschrauben ganz andere seien. Welche, das erklärt er im Gespräch mit SWR2-Moderatorin Katja Burck.