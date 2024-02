Ein Jahr nach dem Erdbeben in Syrien: Es fehlt nahezu an allem

Viele Menschen erinnern heute an das katastrophale Erdbeben im Südosten der Türkei und im Norden Syriens vor genau einem Jahr. Wie sieht es aktuell dort aus, vor allem im Bürgerkriegsland Syrien? Das hat SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler mit Christopher Duane von der Diakonie-Katastrophenhilfe besprochen - Duane hat Kontakt mit Helfern vor Ort. "In Syrien geht es noch nicht einmal um dauerhafte und nachhaltige Lösungen. Hier geht es zum Beispiel um sichere, menschenwürdige Wohnungen mit Türen und Fenstern", sagte Duane. Es fehle aber nicht nur an Wohnungen, sondern an nahezu allen lebensnotwendigen Dingen. Hören Sie im Interview auch, wie es mit der Trauma-Bewältigung, etwa bei Kindern, aussieht und was die Diakonie dafür tun kann.