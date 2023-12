E-Rezept ab Januar: "Die Deutschen können auch digital"

per Mail teilen

Im neuen Jahr startet offiziell das E-Rezept. Ab dann können wir ein Rezept mit einem QR-Code und unserer Krankenkassenkarte in der Apotheke abholen. Die Apothekerinnen und Apotheker seien gut auf die Einführung des E-Rezepts vorbereitet, sagt Rouven Steeb, Vizepräsident des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg. Der Schritt hin zu einer digitalen Ablösung gehe in die richtige Richtung, sagte Steeb. Es sei auch ein Signal an die Kundschaft: "Die Deutschen können auch digital." Warum es dennoch viele Ausnahmen gibt, die dann wieder auf Papier gedruckt werden müssen, das erklärt Steeb im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.