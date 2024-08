Durch die Blume: Deutsche Meisterschaft der Floristik

per Mail teilen

Wenn in Berlin heute und morgen die Deutsche Meisterschaft der Floristik über die Bühne geht, ist Klaus Götz mit dabei. Er ist seit 45 Jahren Florist, hat in Heilbronn ein Blumengeschäft und ist Bundesvorsitzender des Fachverbandes Deutscher Floristen und auch Präsident des Landesverbandes Baden-Württemberg. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erzählt er, warum dieses Jahr die Meisterschaft im Zeichen der Nachhaltigkeit steht. Außerdem geht es auch darum, wie Blumensträuße je nach Mode aussehen und wie Blumen Gefühle auslösen. Zehn Finalisten – in diesem Jahr sechs Frauen und vier Männer – wetteifern um die Meisterschaft und müssen dafür eine Jury von ihren Arbeiten überzeugen.