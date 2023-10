Es gibt wirklich noch sonnige, warme Tage im Oktober, aber irgendwann kommt doch der Herbst. Und am Wochenende endet auch die Bundesgartenschau in Mannheim. Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich für diese Bundesgartenschau in einem Buga-Freundeskreis zusammengetan - und ehrenamtlich Reisebusse eingewiesen, Besuchergruppen empfangen, Führungen angeboten, Bollerwagen ausgeliehen, Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer begleitet, zu Baumspenden aufgerufen und vieles mehr. Reinhard Würthwein ist einer von denen die geholfen haben, all das zu organisieren. Mit ihm hat SWR-Aktuell-Moderator Sebastian Felser kurz vor dem Ende der Buga gesprochen.