Bundeskongress: Omas engagieren sich gegen Rechts

Es sind nur noch wenige Wochen, dann wird in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt. Genau deswegen treffen sich dieses Wochenende in Erfurt die "Omas gegen Rechts" zu ihrem ersten Bundeskongress. Mit dabei ist natürlich auch Anna Ohnweiler aus Nagold. Sie hat, nach österreichischem Vorbild, die "Omas gegen Rechts" vor einigen Jahren in Deutschland gegründet.

Mittlerweile gibt es mehr als 30.000 engagierte Omas in verschiedenen Gruppen in ganz Deutschland. SWR-Aktuell Moderator Gerhard Leitner hat mit ihr gesprochen.