Beseitigung des Lehrermangels: Zahl der Studien-Abbrecher müsste halbiert werden

Der Verband Bildung und Erziehung VBE schlägt wegen des Lehrermangels Alarm - die Politik müsse jetzt dringend gegensteuern, sagte der VBE-Vorsitzende Gerhard Braun im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Christian Rönspies. Das fange schon beim Lehramts-Studium an: "Bundesweit haben wir Abbrecher-Quoten zwischen 30 und 50 Prozent. Wenn wir von Anfang an die Studierenden besser begleiten und es schaffen, die Abbrecher-Quoten zu halbieren, dann bekämen wir schnell komplett ausgebildete Lehrkräfte an die Schulen". Eine aktuelle Forsa-Umfrage hat ergeben, dass zurzeit etwa 50.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Hören Sie im Interview auch, wie Quereinsteiger-Modelle an den Schulen funktionieren.